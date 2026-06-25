Cristina Peláez renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y García de Polavieja asume la portavocía municipal de Vox

Tras la renuncia de Cristina Peláez, será el actual portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja, quién asumirá la portavocía. El arquitecto Javier Navarro, cuarto en la lista electoral, entrará como nuevo conejal en la Corporación.

Peláez, en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha destacado que asume el escaño dentro del Grupo Parlamentario de Vox con "responsabilidad, orgullo y enorme ilusión" en esta nueva etapa que se abre para Andalucía, y con la satisfacción de haber cumplido en el Ayuntamiento de Sevilla.