Aumenta a cinco el número de detenidos en Cantillana por varios episodios de robos y agresiones

SUCESOS EN CANTILLANA

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas en los últimos días en Cantillana (Sevilla) como fruto de varios episodios de robos y agresiones.

Dos de ellas están vinculadas a posibles robos o hurtos, donde los titulares de esos bienes "han podido recuperar los bienes y enseres que les habían sido sustraídos". Dos más se refieren a requisitorias que "estaban pendientes" y en un quinto supuesto hay un presunto delito de lesiones.