Por otro lado, Toscano ha asegurado que "no han detectado en los últimos días incidencias graves". Ante esta situación, el subdelegado ha destacado "la confianza que hay que tener en el funcionamiento de nuestras instituciones". Asimismo, el subdelegado ha indicado que el dispositivo especial de la Guardia Civil "se mantendrá mientras que sea necesario". "Aprovecho, además, para hacer un llamamiento a recuperar la serenidad y los espacios de convivencia en el municipio y a evitar cualquier tipo de pronunciamiento que pueda generar mayor tensión", ha afirmado.
Aumenta a cinco el número de detenidos en Cantillana por varios episodios de robos y agresiones
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas en los últimos días en Cantillana (Sevilla) como fruto de varios episodios de robos y agresiones.
Dos de ellas están vinculadas a posibles robos o hurtos, donde los titulares de esos bienes "han podido recuperar los bienes y enseres que les habían sido sustraídos". Dos más se refieren a requisitorias que "estaban pendientes" y en un quinto supuesto hay un presunto delito de lesiones.