El 'alumbrao' de la portada da paso a una intensa semana de Feria en la ciudad efímera del Real

Antes, en la inmensa mayoría de las casetas se celebraba la cena del pescaíto, donde no faltaba el pescado frito, acompañado de embutidos y quesos; todo ello regados con cerveza, manzanilla y vino fino. En cada una de ellas, socios, familiares y amigos compartían mesa y mantel a la espera de ese ansiado momento en el que la portentosa estructura que da la bienvenida a sevillanos y visitantes --30.537 metros de tubos, 3.777 metros cuadrados de panelado y 40 metros de alto-- luciera iluminada en todo su esplendor.

Antes, a las 22,00 horas de este lunes, tenía lugar el habitual espectáculo musical junto a la portada; este año a cargo del grupo Raya Real, una de las novedades de la presente edición, como también lo es que el tranvibús --la línea TB1 que conecta Torreblanca con Sevilla Este y Nervión-- prolongue su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la contraportada. Metro de Sevilla, como en ediciones anteriores, funcionará de manera ininterrumpida durante toda la Feria.

Por delante, toda una semana en la que el recinto ferial se llenará de ambiente y colorido en el interior de las casetas y entre sus calles de albero y adoquines. Los farolillos, el cante y baile por sevillanas, la gastronomía local, los trajes de flamenca y los paseos de caballos serán los auténticos protagonistas.

El Real se convertirá en foco de atracción para miles de visitantes a esta Feria, Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los iconos de la ciudad, que vivirá sin descanso hasta la medianoche del domingo, momento en el que los fuegos artificiales pondrán el broche perfecto.