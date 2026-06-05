Corte total de Escuelas Pías por las obras del tranvibús durante dos meses desde este lunes

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este corte se desarrollará en tres fases, que comenzarán este lunes con el tramo entre la plaza Ponce de León y el páking de Emasesa, que estará en obras hasta el viernes, 19 de junio. Ese mismo día, seguirán con el tramo entre el párking y el paso de peatones, hasta el 17 de julio, cuando comenzarán los trabajos en el tercer y último tramo, que llegará a la Puerta del Osario hasta el 30 de julio.

De esta manera, se reorganizan distintos usos del viario en el entorno para "garantizar la accesibilidad" a los parkings Imagen y Escuelas Pías, así como a residentes, servicios y actividades económicas de la zona.

En cuanto al acceso al Párking Imagen, queda garantizado por las calles Matahacas, Peñuelas, Doña María Coronel, Gerona y Santa Ángela de la Cruz, quedando esta última configurada en "fondo de saco" con acceso desde Jerónimo Fernández únicamente a usuarios del parking. Para ello, el tramo comprendido entre Alcázares y el acceso al Parking, ya dispone actualmente de un sentido del tráfico alternativo, regulado provisionalmente por semáforos para facilitar la salida del parking por la misma calle Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación (rodeándola por el lado norte) y Laraña.

Por su parte, el acceso al Párking Escuelas Pías queda garantizado por las calles Matahacas, Sol, Santa Catalina y Ponce de León, teniendo su salida por la calle Jáuregui como de costumbre. Y se prohíbe el acceso de autobuses discrecionales a partir de calle Puerta del Osario, debiendo quedar éstos como máximo para carga y descarga de pasajeros en una parada habilitada al efecto en calle Gonzalo Bilbao.

Asimismo, el tráfico alternativo general queda quedará establecido por las calles Puñonrostro, Puerta del Osario, Matahacas, Sol, Santa Catalina, Ponce de León. Y también por Puñonrostro, Puerta del Osario, Matahacas, Peñuelas, Doña María Coronel y Gerona.