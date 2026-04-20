2.900 efectivos para el dispositivo especial de Policía Nacional y Guardia Civil en la Feria de Sevilla

El dispositivo estará enfocado en tres grandes bloques, la seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y seguridad vial. Este dispositivo especial lo ha presentado hoy el subdelegado del gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, acompañado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se movilizarán agentes de “prácticamente todas las unidades” ha dicho Toscano.

Policía Nacional desplegará casi 2.000 agentes para tener presencia en el recinto las “24 horas del día”. No faltará un año más la operación ‘Albero’, en la que participarán agentes de policía judicial vestidos de paisanos para estar presentes en las calles del Real y prevenir o reaccionar ante cualquier delito. Controlarán también los grandes sistemas de transporte público de Sevilla, como es el caso del Metro.

Guardia Civil desplegará cerca de 900 efectivos, y el SEPRONA se encargará del control de los alimentos y bebidas que se introduzcan en la Feria. De hecho, ya se han comenzado las inspecciones y varias incautaciones de pescado. El control en carreteras por parte de la Guardia Civil y la DGT, que contará con 150 efectivos será clave, tanto para el área del recinto Ferial como para controlar el tráfico y realizar controles en los principales accesos y salidas de Sevilla.

Se movilizarán también efectivos de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, Caballería, Brigada de Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Unidad de Guías Caninos, Unidad Aérea que contará con drones, sistemas anti dron, última tecnología y helicópteros. No faltará un año más la operación Albero, en la que agentes vestidos de paisanos también estarán presentes en las calles del real para prevenir y reaccionar ante cualquier delito.