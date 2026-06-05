El Virgen del Rocío, Premio Fenin al 'Liderazgo clínico' por el complejo abordaje del 'abdomen catastrófico'

La iniciativa del centro sevillano reconocida en estos galardones que otorga la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, impulsa un abordaje integral y personalizado de una patología de gran complejidad, mediante una unidad de referencia que mejora los resultados clínicos, favorece la implementación de soluciones innovadoras y contribuye a optimizar la calidad de vida de los pacientes, así como la eficiencia en el uso de recursos sanitarios, detalla el centro en un comunicado.

El galardón fue recogido por los doctores Felipe Pareja, jefe de sección de Cirugía Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y la cirujana general del hospital sevillano Virginia Durán, en el marco del 32º Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria. Según explica Fenin, el objetivo de estos premios es dar visibilidad a iniciativas que promueven el desarrollo, la incorporación y el uso de la tecnología sanitaria innovadora para afrontar los principales retos del sistema sanitario, como el envejecimiento de la población, la cronicidad o la eficiencia de los recursos, a través de soluciones innovadoras y colaborativas.

Junto al HUVR, en esta primera edición han sido reconocidos el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; BD; Bayer Hispania; la Universidad Complutense de Madrid y ABLE Human Motion. El jurado ha estado formado por referentes de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, asociativo y empresarial: José Soto, presidente de SEDISA; Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP); Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); Pedro Cabrera, secretario general de la Alianza Médica contra el Cambio Climático; Miguel Canales Gutiérrez, responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de Cepyme.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a las empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras en España, un sector empresarial que pone al alcance de profesionales y pacientes tecnologías, productos y servicios que actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades y contribuye a la mejora continua de la salud y calidad de vida de las personas.