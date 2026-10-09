Nimo Grupo renueva su compromiso con el Club Atlético Central en una temporada histórica

Toyota Nimo Gordillo renueva su vinculación con el Club Atlético Central en una temporada que marca un antes y un después en la historia del club. Tras lograr el pasado mes de junio su quinto ascenso en apenas ocho años de existencia, el equipo sevillano afronta ahora el reto de competir en la Segunda RFEF, y lo hace con el respaldo de Nimo Grupo, que mantiene su compromiso con un proyecto en el que ha creído desde el principio.

La renovación del acuerdo fue sellado por Ramón Nimo, Presidente de Nimo Grupo, y Jaime Soto, Presidente del Club Atlético Central, quien acudió acompañado por parte del equipo deportivo del club para presentar en persona las nuevas equipaciones de la temporada. El encuentro tuvo lugar en la nueva instalación de Toyota Ocasión de Toyota Nimo Gordillo en Sevilla, un espacio concebido para ofrecer la mejor experiencia en vehículos seminuevos y kilómetro cero. Un entorno que, en este caso, sirvió de escenario para sellar un acuerdo construido sobre la cercanía, la confianza y el crecimiento compartido.

Una apuesta desde los orígenes

La relación entre Toyota Nimo Gordillo y el Club Atlético Central se remonta a los primeros pasos del club. Desde entonces, ambas organizaciones han caminado juntas, compartiendo una misma forma de entender el deporte: con esfuerzo, con ambición y sin perder la esencia. Hoy, el Central compite en categoría nacional con un equipo ambicioso y una cantera cada vez más sólida.

El Club Atlético Central tiene una vocación clara: ser el tercer equipo de Sevilla, un espacio donde aficionados del Sevilla FC y del Real Betis puedan disfrutar juntos del fútbol. Un proyecto integrador y con arraigo en la ciudad, que encaja con los valores que Nimo Grupo defiende en su compromiso con el entorno y con el deporte local.

Una vinculación con el deporte que va más allá del fútbol

El apoyo al Club Atlético Central se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de Nimo Grupo, que contempla el respaldo a iniciativas que contribuyen al desarrollo del entorno y al impulso del deporte local como vehículo para fomentar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación. Este compromiso se extiende a otros proyectos como el Xerez Deportivo Toyota Nimauto, el club de baloncesto Caja 87, que recientemente han ascendido de categoría ambos equipos, y Onupolis, el circuito de carreras populares de Huelva.

Una misma filosofía: estar al lado de quienes trabajan cada día para alcanzar nuevas metas.

Con el inicio de la temporada en Segunda RFEF, comienza ahora un nuevo capítulo para el Club Atlético Central. Y Toyota Nimo Gordillo estará, un año más, a su lado.