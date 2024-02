MÁS DE UNO SEVILLA

Las lluvias llegan este jueves a Sevilla y Marzo podría también dejar la ansiada agua

Miramos al cielo con la esperanza de que llueva y lo hará a priori a partir del jueves de esta semana, pero la necesidad es tan acuciante que la pregunta no es si lloverá o no, sino cuanto caerá y si los embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana lo notarán o no.

Chema García