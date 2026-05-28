ENTREVISTA A ADRIÁ ALONSO

El Insolac Caja 87, a 40 minutos de su primer gran salto

Sevilla podría volver a tener este fin de semana equipo de baloncesto en Primera FEB. El Insolac Caja 87 disputa este sábado ante Bàsquet Sant Antoni (Sa Pedrera, 20.15 horas) el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva por el ascenso con una renta positiva de 19 puntos.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

El proyecto de los hermanos Crespo Gil, que aún no tiene dos años de vida, va creciendo de manera exponencial y podría alcanzar en Ibiza su primer gran objetivo. Pasar de Segunda a Primera FEB. Tras un partido de ida casi perfecto donde más de 5.300 aficionados vibraron con su 'Caja', los de Adrià Alonso buscarán rematar la faena en Baleares ante un rival que ha perdido hasta tres finales en casa en los últimos años.

Para el técnico cajista, que ha pasado por los micrófonos de Onda Deportiva Sevilla, "estamos a la media parte del partido y esto es baloncesto. Sabemos esos parciales cómo van y vienen. Es muy importante el control emocional que podamos tener con el ambiente que podemos encontrarnos".

Adrià Alonso intentará conseguir un ascenso que se le escapó de las manos con Cáceres la temporada pasada. "Es un sueño, un partido que te acerca a un sueño. Es una obsesión, pero positiva. Hay que estar con el foco en los 40 minutos que quedan".

