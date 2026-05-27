Los máximos accionistas del Sevilla esperan vender "antes del lunes" 1 de junio

Carrión explicó que "Ramos viene de la mano de una fuerte familia mexicana. No han cambiado los inversores, siguen los mismos. Pero sí han hecho una nueva propuesta, han expuesto sus condiciones. Esa propuesta será respondida en un plazo muy breve". Preguntado si el límite es el 31 de mayo, afirmó que "espero que se cierre antes del lunes porque tienen una LOI que tiene unos plazos". En cuanto a los avales y garantías de pago que exigían los vendedores, José Luis Carrión declaró que "esta familia mexicana aporta una prueba de fondos. Somos optimistas, esperemos que salga todo bien". Al insistir la prensa en la viabilidad de la operación y la confianza en que se termine vendiendo el 80% del Sevilla aseveró: "Como si tenemos que regalar las acciones".

El acuerdo inicial al que se llegó incluía un pago de casi 280 millones de euros por el 80% del accionariado del club nervionense. En ese paquete están las acciones de las familias Castro, Guijarro, Alés, Carrión, las de José María del Nido Benavente y las de Sevillistas Unidos 2020.