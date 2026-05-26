Los múltiples movimientos del vestuario sevillista

Se marchan Neal Maupay, Batista Mendy, Vlachodimos, Azpilicueta, Alexis, Januzaj y Nyland, que terminan contrato, como Gudelj y Manu Bueno que sí tienen alguna esperanza de renovar con la nueva propiedad. Además, el club nervionense podría intentar dar salida, aunque en algunos casos sea muy complicado, a jugadores como Fabio Cardoso, Marcao, Joan Jordán, Nianzou o Gattoni. Y por otro lado están los jugadores por los que el Sevilla podría sacar algo de dinero. Tienen cierto cartel y, por tanto, podrían llegar ofertas más o menos interesantes, hombres como Vargas, Sow y Agoumé, amén de alguna oferta potable por Kike Salas, Juanlu y Oso. En definitiva, que la entidad nervionense va a tener que firmar a una cantidad elevada de futbolistas.

Con algunos de los posibles refuerzos ya había llegado Cordón a un acuerdo verbal, que en el caso de Patrick Mercado y Marius Marin no se va a ejecutar. Y falta saber qué hará la nueva propiedad con otros dos acuerdos verbales a los que había llegado el director deportivo saliente con jugadores libres: Juan Iglesias del Getafe y el central Arouna Sangante, del Le Havre francés. Incluso hubo conversaciones para obtener la cesión de Diego Conde, el portero del Villarreal. Verano movido. En todos los sentidos. ¿Qué cara tendrá el nuevo Sevilla=