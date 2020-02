Haro: "Ha habido errores arbitrales groseros e inexplicables"

Haro ha manifestado que “es palpable que ha habido errores groseros, algunos inexplicables, y es normal que nos sintamos, si no perseguidos, sí señalados por esta concatenación de errores". El presidente verdiblanco ha puesto como ejemplo el trato de los árbitros a Fekir. "Hay jugadores que son amonestados de forma rápida y son de los que más faltas reciben", ha señalado.

El máximo dirigente verdiblanco comprende aún menos los errores arbitrales "cuando se producen desde el colegiado del VAR, que tiene todas las imágenes".

Por otro lado, Haro no ha negado que el Betis vaya fichar al ex colegiado Miguel Ángel Pérez Lasa como delegado arbitral. De hecho, ha reconocido que "se busca incorporar un enlace entre la plantilla y los árbitros. ¿Pérez Lasa? Puede ser, pero no nos gusta hablar de ello porque no hay nada cerrado, pero sí buscamos fórmulas para mejorar ese área del club".