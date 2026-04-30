Detenidos tres ultras del Sevilla por agredir a un vigilante antes del partido con el Valencia

La víctima, que se encontraba preparando el dispositivo de seguridad para evitar daños en este local, fue increpada en un primer momento por estos individuos y agredida posteriormente, "recibiendo puñetazos y patadas, hasta que tuvo que ser auxiliado por sus compañeros de seguridad del establecimiento comercial".

La agresión produjo en la víctima "lesiones de consideración", por lo que los agentes encargados de la investigación, una vez recopiladas las pruebas y comprobados los hechos, procedieron a la identificación de los tres miembros y posterior detención por su presunta implicación en delitos de amenazas y lesiones, por los que fueron puestos a disposición judicial.