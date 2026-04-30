VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Detenidos tres ultras del Sevilla por agredir a un vigilante antes del partido con el Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a tres personas como presuntos autores de los delitos de amenazas y lesiones, al agredir "contundentemente" al empleado de seguridad de un centro comercial cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán durante el pasado encuentro de LaLiga contra el Valencia CF.

Según se detalla en nota de prensa, los agentes iniciaron la investigación después de que un empleado de seguridad, que realizaba las labores propias de su función en el exterior de ese centro comercial, fuera agredido "brutalmente" por parte de tres aficionados del grupo ultra 'Biris Norte'.

Mar Chacón

Sevilla |

Detenidos tres ultras del Sevilla por agredir a un vigilante antes del partido con el Valencia
Detenidos tres ultras del Sevilla por agredir a un vigilante antes del partido con el Valencia | Europa Press

La víctima, que se encontraba preparando el dispositivo de seguridad para evitar daños en este local, fue increpada en un primer momento por estos individuos y agredida posteriormente, "recibiendo puñetazos y patadas, hasta que tuvo que ser auxiliado por sus compañeros de seguridad del establecimiento comercial".

La agresión produjo en la víctima "lesiones de consideración", por lo que los agentes encargados de la investigación, una vez recopiladas las pruebas y comprobados los hechos, procedieron a la identificación de los tres miembros y posterior detención por su presunta implicación en delitos de amenazas y lesiones, por los que fueron puestos a disposición judicial.

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