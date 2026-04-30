La obra de ampliación del puente del Centenario queda paralizada

Las obras ya acumulan dos años de sobrecostes, de retrasos, y todo ello bajo el paraguas de las sospechas de corrupción. Se trata de una de las infraestructuras claves incluidas en la investigación de la UCO por los indicios de cobros de comisiones.

Ahora la UTE de la que forma parte Acciona ha pedido la resolución del contrato porque el coste se ha disparado casi un 40% sobre el presupuesto inicial de más de 86 millones de euros. Ahora el ministerio que dirige Óscar Puente tendrá que empezar una nueva contratación para que otra empresa se haga cargo de esta obra.

REACCIONES POLÍTICAS

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, explicaciones por la "paralización" de las obras del puente del Centenario de Sevilla y sobre las supuestas "mordidas" que "algunos miembros del Gobierno" intentaron llevarse.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha pedido este jueves el "cese fulminante" del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la paralización de las obras en el puente del Centenario, que ha calificado de un "nuevo fiasco". "Los sevillanos no pueden pagar el pato de lo que están haciendo".