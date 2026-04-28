Desmantelan una cocina doméstica en Valencina para adulterar y distribuir cocaína

La investigación se inició a finales del pasado mes de diciembre, tras la aprehensión de una pequeña cantidad de cocaína. A raíz de estos hechos, se pudo identificar al principal investigado, quien, además, se dedicaba de forma paralela al menudeo de esta sustancia estupefaciente, tal como se detalla en un comunicado.

En este sentido, el pasado 30 de marzo se procedió al registro del domicilio del investigado y se procedió a la detención de esta persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Además, fue desmantelado el punto utilizado para la adulteración, corte y posterior envasado de cocaína.

Durante el operativo se intervinieron aproximadamente 700 gramos de cocaína, además de sustancia de corte, cafeína y diversos útiles destinados al pesaje y manipulación de la droga. Asimismo, se incautaron 400 euros en efectivo, un inhibidor de frecuencias, dos prensas caseras y un vehículo utilizado para el transporte y distribución de la sustancia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.