TRANVIBÚS SEVILLA

La línea de Tranvibús TB1 llega hasta el Prado de San Sebastián

La terminal de la línea de Tranvibús TB1 llegará desde este lunes desde Nervión, donde actualmente finaliza el trayecto, hasta el Prado de San Sebastián.

Redacción

Sevilla |

La línea de Tranvibús TB1 llega hasta el Prado de San Sebastián
La línea de Tranvibús TB1 llega hasta el Prado de San Sebastián | Europa Press

Esta medida, que ha tenido muy buena aceptación durante la feria, tiene como objetivo optimizar la conexión del distrito Sevilla Este-Torreblanca-Alcosa con los principales nodos intermodales de la ciudad del Prado de San Sebastián antes de que concluyan las obras de la fase 2 de ampliación del BTR y su llegada definitiva a la Plaza del Duque, prevista para finales de septiembre.

Así, el nuevo servicio ampliado funcionará de lunes a domingo en horario habitual de la red, esto es de 6,00 a 23,30 horas. En las horas de máxima demanda, la línea contará con 12 vehículos articulados, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá una frecuencia de paso de 7 minutos. Asimismo, estarán disponibles 36 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias. Esta flota destinada a la TB1 es 100% eléctrica, eliminando así las emisiones contaminantes en un corredor de alta densidad de tráfico y reducir la contaminación acústica.

Esta ampliación de la terminal desde Nervión al Prado de San Sebastián constituye la fase previa a la culminación de la fase 2, prevista a finales de septiembre. En esa fecha, la línea TB1 completará su recorrido desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque.

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