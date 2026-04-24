Agenda de ocio y cultura en Sevilla para los próximos días

NOCHE EN EL MUSEO

Puede ser un buen momento para hacer algo que deberíamos hacer todos y es visitar el museo de bellas artes. Les proponemos una forma diferente… hacer una ruta teatralizada. Es algo pionero, se llama El Museo cobra vida y es una ruta para mostrar las obras que acoge a través de representaciones teatralizadas, convirtiendo las salas en escenarios vivientes de las escenas que representan. O sea Murillo hablará de su obra y Bécquer contará aspectos de su vida por ejemplo. Esta organizada por la compañía Acabose Teatro y precio general es de 18 euros por persona, 12 para nacidos o residentes en Sevilla.

DINOSAURIOS

Otra opción para ir con los peques por ejemplo es visitar el espacio CaixaForum y la exposición Dinosaurios de la Patagonia, que acoge recreaciones de dinosaurios a través de réplicas. La estrella de la exposición es un ejemplar de Patagotitan mayorum, que mide treinta metros de longitud. Se puede visitar de lunes a domingos y festivos de 10 a 20 horas.

TOROS

Y es también fin de semana de toros Hoy Viernes a las 18:30 horas, Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro Domecq, mañana turno para El Cid, Fortes y José Garrido con toros de La Quinta y el domingo de fuegos, llegan los Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román para poner el punto y final al ciclo abrileño. Las corridas se retomarán el domingo 10 de mayo.

ROSS

El jueves 30 de abril primero de los dos conciertos del duodécimo concierto del ciclo Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Es un programa especial para familias dentro del abono titulado "Mamá Oca” con obras de Gabriel Fauré, Cesar franck y de rabel, entre ellas su famoso bolero que estamos escuchando. La orquesta y la pianista Xiaolu Zang estarán dirigidas por la directora Johanna Malangré. Ambos días, jueves y viernes de la semana que viene a las 20 de la tarde Antes del concierto, a las 19:00 h, se ofrece un taller familiar gratuito de unos 30 minutos, que en la Sala Manuel García del Teatro para que los niños puedan comprender y conectar con la música que luego escucharan.

CONCIERTO DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA

Y termínamos con otra cita el jueves 30 de abril. Ese día concierto de Berby motoreta's burrito kachimba en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Una actuación que cerrará la gira de presentación del álbum "Bolsa amarilla y piedra potente" que es el tercer disco de estudio que publica la formación sevillana. Será a las 21 horas.