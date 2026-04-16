El Tinglao’ Cruzcampo de la Feria: ‘A bailar y a bailar (con Cruzcampo)’

Cruzcampo ha impulsado una ‘Tiny Mesa Camilla’, trasladando la lógica de los formatos íntimos contemporáneos al universo cultural andaluz. El proyecto toma algunos de los códigos más reconocibles de estas fechas y los sitúa en un terreno nuevo, donde la cercanía, la reunión y la escucha compartida se reinterpretan desde una sensibilidad actual.

Califato 3/4, responsables del arreglo musical, lideran esta creación colectiva en la que participan Falete, Tomasito, la Asociación de Mujeres Coro Azahar de Cantillana y el creador de contenido Malacara. A partir de esta pieza, la propuesta no busca reproducir lo conocido, sino activarlo desde dentro, llevándolo a un espacio donde conviven lo popular, lo contemporáneo y lo inesperado.

La propia ‘Tiny Mesa Camilla’, que podrá verse en las redes de Cruzcampo en los próximos días, es clave para entender la propuesta. Inspirada en ese espacio doméstico y tan andaluz —la mesa camilla como lugar de reunión, conversación y cercanía—, traslada esa lógica al directo, generando un entorno donde la música se construye desde la proximidad y donde lo inesperado se celebra.

Una propuesta que forma parte de la manera en la que Cruzcampo entiende el acento, como identidad y como actitud creativa.

Tras este primer encuentro, en el que se ha llevado a cabo la grabación en directo de la pieza, la experiencia de Tinglao’ se abrirá al público este jueves16 de abril, en la Terraza de los Limoneros de Río Grande Sevilla, en dos pases, a las 19:30 y a las 21:00 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.