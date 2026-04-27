FERIA DE SEVILLA

Féria de récord: Más de dos millones de visitantes y un impacto económico de mil millones de euros

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho el balance de esta Feria de Abril 2026 y ha destacado que ha sido 'de récord', con reducción en el montaje y desmontaje de la Portada o con la novedad de las cámaras con Inteligencia Artificial para contabilizar los asistentes, un total de 2.414.625.

Redacción

Sevilla |

Féria de récord: Más de dos millones de visitantes y un impacto económico de mil millones de euros
Féria de récord: Más de dos millones de visitantes y un impacto económico de mil millones de euros | Europa Press

Cerca de los dos millones y medio de asistentes en esta Feria de Sevilla 2026. El alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que ha sido una edición "de récord", ya que "se ha podido contar por primera vez el número total de asistentes gracias a las 40 cámaras con Inteligencia Artificial". En total, 2.414.625 personas han transitado por el Real de Los Remedios.

El miércoles de feria fue el día con mayor afluencia y las 19:00 marcaban el momento de mayor concentración, seguido del jueves y el viernes. La calle más transitada fue Pepe Hillo, seguida de Torres Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez. Se registraron también un total de 927 carruajes de caballos el miércoles, consiguiendo aforo completo.

Tussam ha registrado 1.314.517 viajeros. Por otro lado, Lipassam ha recogido un total de 1.585.920 kilos de residuos, un 16% más que el año pasado. Emasesa ha repartido un total de 47.000 vasos de agua.

En cuanto a incidencias, se han contabilizado un 12% menos que en 2025 y un 28% menos que en 2024. El Ayuntamiento de Sevilla ha atendido 2.125 incidencias en toda la feria, y 21 detenciones. Además, 14 pruebas de drogas, con dos de ellas positivas. Han incautado 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y dos bombonas de óxido nitroso, el gas de la risa. En el entorno del Real, los Bomberos han atendido 20 incidencias.

El alcalde también ha destacado que se ha registrado en la ciudad "un 89% de ocupación hotelera, frente al 84% del año pasado", también gracias ha dicho, a la Feria Taurina. Esto se traduce en un impacto económico de 1.000 millones de euros.

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