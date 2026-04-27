Más de 2.700 plantas de marihuana en Osuna y 12 detenidos

La operación se llevó a cabo en dos fases en la localidad de Osuna. La primera de ellas el pasado 18 de marzo en la cual se realizaron cinco registros y se intervinieron 1.546 plantas de marihuana en avanzado estado de floración en siete cultivos. Además, se procedió a la detención de cuatro individuos, entre ellos del principal investigado, para el que la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión.

En el segundo dispositivo, que se llevó a cabo el día 25 de marzo, se practicaron seis registros domiciliarios y se intervinieron 1.196 plantas de marihuana en cinco cultivos, además de 19 kilos entre cogollos y picadura ya dispuestos para la venta. En esta actuación se detuvo a ocho individuos relacionados con los hechos investigados. En ambos operativos se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica, por lo que a los detenidos se les relaciona con delitos de fraude en el fluido eléctrico, además del tráfico de drogas.

Tanto los detenidos, como los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.