Llamamiento a la donación de sangre en Sevilla de cara al puente festivo de mayo

El martes se podrá acudir a donar sangre de nuevo a Casariche y Herrera, en los mismos escenarios; en Las Cabezas, en CEIP San Juan Bautista y en el Consistorio de La Campana, siempre de 17,00 a 21,00 horas, y en el IES Claudio Galeno de Sevilla, de 9,00 a 13,30 horas.

El miércoles, el operativo móvil se hallará en La Puebla del Río, en la sede de la Hermandad de los Dolores, de 17,00 a 21,00 horas; en el Ayuntamiento de Camas; en la Hermandad de la Soledad de Coria y en la Parroquia Parque Alcosa de la capital, en ese mismo horario de tarde. En la empresa Cox (Palmas Altas), los sanitarios prestarán servicio de 9,00 a 13,30 horas.

Al día siguiente, las localidades donde se podrá acudir a donar son las siguientes: La Puebla del Río, de nuevo en la Hermandad de los Dolores; Espartinas, en el Centro de Participación Ciudadana; y en Villaverde del Río, en el Centro de Mayores Atalaya --en todos los casos, de 17,00 a 21,00 horas--, así como en la citada empresa Cox, con sede en Sevilla. El viernes 1, por ser festivo, no se prevén desplazamientos de las unidades móviles.

Además, el Centro de Transfusión de Sangre de Sevilla recuerda que dispone de puntos fijos en la capital hispalense, tanto en su sede regional, en la avenida Manuel Siurot, de lunes a viernes, de 8,00 a 21,00 horas, y los sábados, de 9,00 a 15,00 horas, y el Hospital Virgen Macarena, de lunes a viernes y en horario de mañana, de 8,00 a 15,00 horas. El aparcamiento es gratuito en ambos puntos.