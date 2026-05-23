Todos contentos en la traca final en La Cartuja

Al término de un partido vistoso y desprovisto de tensión porque los resultados en los demás campos no pusieron nunca en peligro la salvación de los valencianos, Betis y Levante depararon un espectáculo vistoso, en el que Fornals (min. 67) deshizo el empate establecido en la primera parte por Abde y Carlos Espí.

El extremo marroquí del Betis certificó su espléndida temporada con un buen antes de cumplirse el quinto minuto, cuando convergió en el mundo de penalti desde la izquierda a un centro de Antony desde la derecha y batió a Ryan con un disparo mordido tras ganarle la posición a Moreno gracias a un control excelente.

Los visitantes no acusaron el gol tempranero y dominaron la primera mitad, en la que Adrián San Miguel -en su última velada como futbolista profesional- se lució en un remate cercano de Olasagasti pero no evito el empate al filo del descanso, cuando Carlos Espí lo batió por bajo tras un precioso pase interior de Pablo Martínez.

Un tiro desde cerca, aunque con poco ángulo, de Iván Romero que también repelió Adrián marcó el inicio de un segundo periodo en el que el Levante salió mandón pero enseguida tuvo que sufrir las acometidas del Betis, liderado por un Lo Celso que había suplido a Isco (min. 53) y que dinamizó el ataque de los locales.

Matt Ryan había salvado momentáneamente a su equipo al detener un remate de Cucho Hernández y aún despejó el portero australiano el cabezazo a bocajarro de Diego Llorente a la salida de un córner, pero dejó el rebote cerca de su poste derecho, donde apareció Fornals para empujar el 2-1 que sería definitivo.

Los granotas intentaron empatar en los minutos finales, cuando el jugador cedido por el Betis Losada y el camerunés Etta Eyong salieron a reforzar su ataque, pero los hombres de Pellegrini se defendieron con el balón y sus posesiones largas impidieron a su rival crear peligro.

- Ficha técnica

2 - Real Betis: Adrián; Bellerín, Llorente, Natan (Valentín Gómez, min. 78), Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals (Fidalgo, min. 78); Antony, Isco (Lo Celso, min. 53), Abde (Chimy Ávila, min. 78); y Cucho Hernández.

1 - Levante UD: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Manu Sánchez; Pablo Martínez (Eyong, min. 85), Arriaga (Oriol Rey, min. 46), Olasagasti (Raghouber, min. 77); Iván Romero (Losada, min. 77), Tunde (Tay Abed, min. 46) y Carlos Espí.

Goles: 1-0, min. 5: Abde. 1-1, min. 45: Carlos Espí. 2-1, min. 68: Fornals.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó al local Antony (min. 21) y a los visitantes Arriaga (min. 36), Toljan (min. 66) y el entrenador Luis Castro (min. 71).

Incidencias: Partido de la trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports celebrado en La Cartuja ante 45.318 espectadores.