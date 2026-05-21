Así está la compraventa del Sevilla

Hay dudas y recelos entre las dos partes. Los máximos accionistas, los vendedores, dicen que Sergio Ramos y compañía aún no han presentado los avales y las garantías de pago. Y eso es cierto. Pero dicen los allegados a Ramos que no hay problema y que el día de la firma estará todo listo. El acuerdo por 85.000 acciones ronda los 280 millones de euros. Estamos hablando de un precio final de unos 3.300 euros por acción. A pagar, ahora el 60%, en un año un 30% más y antes de dos años el 10 % restante. ¿Es cierto que el inversor mexicano se ha echado atrás? Sí. Pero Ramos y Five Eleven Capital aseguran que eso no es problema, porque tienen inversores de sobra, y que sale uno y entra otro. Pero hay inquietud en los vendedores porque no han visto, entre comillas, el dinero, porque no tienen los avales. Y luego están los recelos de los compradores, que también los tienen. Resulta que el acuerdo es por unas 85.000 acciones. Que deben estar libres de cargas. Y hay 13.000 que no lo están, porque tienen algún tipo de carga o embargo. Pero la versión de la parte vendedora es que el día en que acudan a la notaria eso estará solventado y las 85.000 estarán libres. La cuestión es que nadie sabe que va a ocurrir el día 29. Nadie sabe si se van a presentar las dos partes, una o ninguna. Nadie lo tiene claro.

El 31 de mayo acaba el periodo de exclusividad. Si el 1 de junio no hay ningún grupo esperando presentar su oferta, Ramos y los accionistas seguirán con la operación. Pero si hay interesados agazapados para presentar sus propuestas, quizás Five Eleven Capital quede relegado y las negociaciones con los "nuevos", de existir, empezarían de cero, con lo que ello conlleva en cuanto a tiempo. Pues eso, tiempo al tiempo.

¿Que la cosa no va tan fluida como iba el otro día cuando llegaron al acuerdo en el Hotel Sevilla Center? Sí. Porque las dos partes han escondido cositas. Solo nos queda esperar. Pero mientras, el club navega sin capitán y sin timón. Y eso solo puede traer una colisión. El Sevilla necesita saber qué entrenador y director deportivo tendrá en la 26-27, qué pasa con los nueve jugadores que terminan contrato, qué ocurre con los acuerdos obtenidos con Sangante, Juan Iglesias y Marius Marin... Demasiado trabajo para no haber jefe.