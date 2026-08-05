Con Sow cerca del Genoa, el Sevilla puja por Kochorashvili

El club italiano hizo una buena oferta a Djibril Sow, aceptada por el suizo. Y para llevárselo solo deberá pagar su cláusula de rescisión, fijada hace muy poco en 4 millones de euros. Sow fue uno de los jugadores que dijo sí al movimiento económico de la entidad que suponía bajar algunos sueldos a cambio de prorrogar sus contratos. El centrocampista helvético firmó ese cambio contractual que, ademas, llevaba aparejado una reducción de la cláusula de rescisión, situada finalmente en 4 millones. Eso pagará el Genoa, que está a punto de hacer oficial el fichaje del jugador sevillista. El club nervionense libera, así, uno de sus salarios más altos, fijado en 4 millones brutos anuales.

Y a rey muerto, rey puesto. Su sustituto podría ser Giorgi Kochorashvili, que milita en el Sporting de Portugal. La prensa lusa afirma que el mediocentro georgiano tiene ya un acuerdo verbal con el Sevilla Fútbol Club, pero falta cerrar el trato con los lisboetas. José Ignacio Navarro pretende obtener una cesión y queda saber si el Sporting acepta y si quiere incluir opción o incluso obligación de compra, que rondaría los 5 millones. Kochorashvili tiene 27 años y antes de marcharse a Portugal pasó por España, jugando un total de 8 temporadas en equipos como el Levante, el Castellón o el Peralada.