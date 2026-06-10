El Sevilla no subirá el precio de sus abonos

Con el lema "Nervión, corazón de Sevilla", la entidad nervionense arranca las renovaciones de abonos el lunes 15 de junio a las 12.00 y estarán abiertas hasta las 23.59 del 2 de julio. Todas las renovaciones de abonos serán online, con excepción de aquellas personas mayores que, cogiendo cita previa, quieran hacer la gestión de manera presencial en el estadio. Los abonados recibirán un SMS que les llevará a un portal donde podrán renovar su carnet de forma fácil. Un carnet que será digital, para llevarlo en un dispositivo movil, aunque el que lo quiera en formato físico lo puede solicitar pagando sólo el gasto de envío.

Una de las novedades es que obligatoriamente se pagará en dos plazos. En junio se abonará la cuota de socio y en enero, la de abonado. Por ejemplo, de los 390 euros que cuesta el abono en gol sur, pagaría 281 euros en junio y 89 en el mes de enero. Además, sigue disponible la posibilidad de financiarlo. El abono incluye: 19 partidos de liga, el Trofeo Antonio Puerta, un 10% de descuento en entradas, un 10% de descuento en las tiendas oficiales, un 50% de descuento en las entradas para el tour del Sánchez Pizjuán y entrada gratis a todos los partidos de los escalafones inferiores y equipo femenino.

El Sevilla quiere tener más asistencia de público en su estadio, para lo cual debe combatir el absentismo. Hay una media de 5.300 abonados por partido que no asisten al estadio ni ceden su abono. El club ha lanzado una iniciativa para reducir esas cifras: el que durante más de cinco partidos deje de asistir o no ceda/venda su abono a través del portal del abonado, el año siguiente no podrá pagar el precio de renovación, sino que pagará el precio de nuevo abono, que son 125 euros más.