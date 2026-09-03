Pellegrini, molesto: "Si digo que falta un jugador y el jugador no está..."

Pidió un "mediocentro posicional" y le han tráido a Ceballos, que "es un gran jugador y nos va a aportar" pero no es el perfil que solicitó el técnico chileno. "Yo ya di mi opinión, no la voy cambiar en cuatro días. Ya dije lo que necesitábamos. Si digo que falta un jugador y el jugador no está...". Más claro no ha podido ser. Pellegrini explicó que "tenemos dobladas todas las posiciones, pero falta uno en esa demarcación", dijo preguntado por el mediocentro defensivo.

En relación a Dani Ceballos, se leía entre líneas algo así como 'a nadie le amarga un dulce'. Afirmó que "Dani Ceballos en su carrera ha demostrado lo que vale. Tiene calidad y nos va a aportar. En esa posición vamos a tener distintas alternativas. Es un muy buen refuerzo. Uno tiene otros análisis, pero Dani Ceballos sin lugar a dudas va a ser una alternativa importante". Los otros análisis se refieren claramente al pivote que pidió y no llegó.

Otro de los temas interesantes sería el de la salida de Pablo García. Como ya hizo Haro, Manuel Pellegrini desveló que "hablé con él hace un mes, le dije que tendría que quedarse, que era un jugador importante, que le faltaba madurez pero tenía mucho futuro. Pero él quiso irse y llevaba dos semanas buscando que lo vendan".