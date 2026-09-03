Le falta un pivote defensivo

Pellegrini, molesto: "Si digo que falta un jugador y el jugador no está..."

Era esperada la rueda de prensa de Pellegrini, una vez ha terminado el criticado mercado de fichajes que ha hecho el club heliopolitano: todo el mundo quería saber qué piensa de la llegada de Ceballos, al que no pidió pero al que valora positivamente, sobre todo ver qué opinaba de que no le hayan traído al pivote defensivo que había pedido privada y públicamente y de la venta de Pablo García. Y sí, se le ha visto molesto porque la dirección deportiva no le ha hecho mucho caso.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Pellegrini, molesto: "Si digo que falta un jugador y el jugador no está..."
Pellegrini, molesto: "Si digo que falta un jugador y el jugador no está..." | EFE/Manuel Bruque

Pidió un "mediocentro posicional" y le han tráido a Ceballos, que "es un gran jugador y nos va a aportar" pero no es el perfil que solicitó el técnico chileno. "Yo ya di mi opinión, no la voy cambiar en cuatro días. Ya dije lo que necesitábamos. Si digo que falta un jugador y el jugador no está...". Más claro no ha podido ser. Pellegrini explicó que "tenemos dobladas todas las posiciones, pero falta uno en esa demarcación", dijo preguntado por el mediocentro defensivo.

En relación a Dani Ceballos, se leía entre líneas algo así como 'a nadie le amarga un dulce'. Afirmó que "Dani Ceballos en su carrera ha demostrado lo que vale. Tiene calidad y nos va a aportar. En esa posición vamos a tener distintas alternativas. Es un muy buen refuerzo. Uno tiene otros análisis, pero Dani Ceballos sin lugar a dudas va a ser una alternativa importante". Los otros análisis se refieren claramente al pivote que pidió y no llegó.

Otro de los temas interesantes sería el de la salida de Pablo García. Como ya hizo Haro, Manuel Pellegrini desveló que "hablé con él hace un mes, le dije que tendría que quedarse, que era un jugador importante, que le faltaba madurez pero tenía mucho futuro. Pero él quiso irse y llevaba dos semanas buscando que lo vendan".

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