Pablo García, al Racing de Santander entre lágrimas

Tras los acercamientos de Hull City y Olympiacos, fue finalmente el Racing de Santander el que se llevó al canterano verdiblanco, al que se pudo ver salir en coche de la ciudad deportiva con lágrimas en los ojos. El club cántabro pagará 5,5 millones de euros por la mitad del pase, mientras que el Betis gozará de un derecho futuro de tanteo. El internacional sub-21 llegó a la cantera heliopolitana en la etapa de prebenjamines, desde donde ha ido ascendiendo hasta llegar al primer equipo. Debutó en Primera División en enero de 2025 y ahora inicia una nueva etapa tras disputar 33 encuentros y sumar 3 goles con el primer equipo, dos en copa y uno en LaLiga ante el Valencia. Ese gol le convirtió en el único jugador en los 119 años de historia del Betis que ha marcado goles en partido de liga en todas las categorías, desde prebenjamines al primer equipo.