Oficial: Petit, cedido al Cádiz

Petit, quien dentro de unas semanas cumplirá 20 años, fichó el verano pasado por el Betis, que pagó casi 5 millones de euros a Nacional de Montevideo, pero no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al Mirandés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y al Granada desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Este verano, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios.