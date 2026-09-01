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Oficial: Petit, cedido al Cádiz

El Real Betis y el Cádiz han hecho oficial la cesión por una temporada al club amarillo del delantero uruguayo Gonzalo Petit, quien encadenará su segunda campaña en la Segunda División española tras los préstamos del curso pasado al Mirandés y al Granada.

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Gonzalo Petit, con una camiseta cadista.
Gonzalo Petit, con una camiseta cadista. | Cádiz CF

Petit, quien dentro de unas semanas cumplirá 20 años, fichó el verano pasado por el Betis, que pagó casi 5 millones de euros a Nacional de Montevideo, pero no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al Mirandés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y al Granada desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Este verano, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios.

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