Al Sevilla se le escapan varios futbolistas y sigue el casting

El Sevilla quería a Marc Guiu, pero se ha ido al Leipzig. Intentó firmar al delantero que se iba a quedar sin jugar por la llegada de Guiu, que es Conrad Harder, pero se lo ha quitado el Estrasburgo de Oso. Lo tenia prácticamente cerrado y el Estrasburgo ha llegado a última hora y se lo ha birlado. El Sevilla quería a Ratkov pero está a punto de irse al Levante. Para el mediocampo quería la cesión de Obed Vargas, pero ha preferido jugar competición europea con el Getafe.

Y mientras tanto el entrenador espera a un delantero, un extremo y un mediocentro. Y la venta de Rubén Vargas se ha frenado porque el Sevilla no baja de los 15 millones y Olyimpiacos no llega a esa cifra. A esta hora no se descarta nada. Que se rompa todo y se quede o que finalmente se venda al suizo. Si se queda Vargas puede que solo llegue un refuerzo, con el consiguiente enfado, y sería lógico, del entrenador. Eso si; el club está intentando dar salida a Fabio Cardoso y Marcao, lo que daría margen para fichajes, al menos cesiones.

Los nombres por los que esta negociando ahora mismo Jose Ignacio Navarro son Magassa, León Bailey y Bjerkebo. Magassa es un pivote francés que juega en el West Ham. Tiene 22 años y en el equipo inglés solo ha jugado 1.200 minutos y ha sido titular en 14 partidos. Le quiere también el Bolonia.

León Bailey es un delantero jamaicano del Aston Vila. Tiene 29 años y firmó 23 goles y 25 asistencias en 163 partidos en el conjunto ingles, 39 goles y 25 asistencias en 156 partidos en el Leverkusen y 15 goles y 17 asistencias en 77 partidos en el Genk.

Y Bjerkebo era compañero de Robbie Ure en el Sirius de la liga sueca. Juega como extremo, tiene 23 años y en su corta carrera, por su juventud, ha firmado muy buenos números: en total 48 goles y 15 asistencias en 131 partidos. La liga sueca empezó en abril y lleva ya 13 goles y 5 asistencias en 18 partidos. El PSV Eindhoven también se ha interesado.