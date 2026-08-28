García Plaza, muy molesto con el club

El técnico madrileño, preguntado por la marcha de Oso al Estrasburgo, afirmó que "ha sido un palo y tenemos que digerirlo, pero ahora el problema ya no es mío. El de buscar un sustituto". Y se encargó de recordar que "Oso juega en banda pero ayuda en defensa, lo puedo meter en una zaga de cinco... Ahora mismo no hay nadie que pueda hacer eso en la plantilla. Sólo Julio Díaz. Ni Ejuke ni Alfon. El año pasado también lo hacía Juanlu, pero ahora no tenemos en la plantilla ningún jugador que haga eso".

Cuando se le preguntó qué plantilla espera tener el 2 de septiembre, respondió con un breve y lacónico "no lo sé". Se le veía molesto. Y falta la marcha de Vargas. Cuando se le cuestionó si Isaac podría jugar en banda para suplir la ausencia del suizo, con Ure en punta, comentó que "mi idea es que jueguen los dos, pero si mañana salimos con los dos, en la segunda parte no tengo cambios. Hasta que no venga más gente es difícil salir con los dos delanteros". "Mi única prioridad es competir mañana contra el Atlético, que es un equipazo", dijo el entrenador sevillista visiblemente enfadado por no tener la plantilla que desea.