Ladrón de Guevara: "Hay clubes de primer nivel, pero el Betis es capaz de todo"

Los verdiblancos se medirán en casa a Arsenal, Feyenoord, Oporto y Como, y a domicilio se enfrentarán a Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. Según el secretario técnico del Real Betis, Álvaro Ladrón de Guevara, "estamos contentos, tenemos mucha ilusión después de tantos años sin jugar la Champions. Estamos felices con los rivales que nos han tocado. Evidentemente hay clubes de primer nivel, otros que no están tan acostumbrados a Champions pero son buenos equipos. En casa vamos a tener que ser muy fuertes, fuera hay alguna salida fuerte también pero este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera. Vamos a ir partido a partido, con mucha ilusión, compitiendo siempre. Somos capaces de absolutamente todo. Tenemos confianza máxima en este grupo y en este cuerpo técnico. Con nuestra afición nos vamos a hacer muy fuertes en casa y fuera vamos a tener desplazamientos béticos masivos, segurísimo. A ver si podemos alargar el camino en la Champions lo máximo posible".

También se refirió al sorteo el CEO del club, Ramón Alarcón calificando de "duro" el sorteo: "Es lo que esperábamos, porque esta es la mayor competición de clubes del mundo, pero el sorteo es muy bonito. Vamos a dos templos como son el campo del Bayern y el muro amarillo del Dortmund, así como los viajes a Bratislava y a Lille. Y en casa nada menos que un campeón de la Premier, tendremos al Oporto, el Feyenoord que el año pasado pudo ganar la Europa League y el Como, donde están dos jugadores criados en la cantera del Betis como Jesús Rodríguez y Assane Diao. Yo veo un camino muy bonito por delante y con esta afición, en casa responderá a tope y también en los viajes. La gente va a conocer en Europa lo que es el Betis. A disfrutar y a competir. Con mucho respeto pero sin miedo. Animo a todos a organizar sus viajes, porque el Betis va a dar la cara y va a competir. Vamos a luchar y a pelear", declaró en Movistar.