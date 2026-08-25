Navarro: "Tendremos entre 20 y 22 jugadores, más los del filial"

La frase más significativa de Navarro fue la alusiva a los números definitivos de la plantilla. "Tendremos 20, 21 o 22 jugadores, más los del filial", aseguró. Ahora mismo García Plaza tiene 20 futbolistas del primer equipo. Si se marcha Vargas vendrá un sustituto, pero según estas palabras, que nadie espere muchas incorporaciones. Plantilla corta y canteranos. No hay más. Sobre la salida del jugador suizo dijo que "en el fútbol, hasta que no se materialicen, las cosas no están al 100%. Con Rubén, como explicó el entrenador, se esta valorando una situación. No queremos asumir riesgos. Se está valorando y hasta el día 1 puede pasar en ambos sentidos: que se quede o se vaya". Y admitió que también existe la posibilidad de que vendan a Lucien Agoumé, pero no está tan avanzada como la de Vargas. "Con Vargas estamos en conversaciones con un club, con Lucien se han dado situaciones pero no estamos tan cerca", matizó.

El director deportivo aclaró que "ahora mismo tenemos margen salarial para incorporaciones, pero trabajamos para ampliarlo". Explicó que siguen trabajando para dar salida a Pedrosa y Cardoso, a los que "trasladamos al principio que no contábamos con ellos y esperan su oportunidad para salir". Y se mostró satisfecho con lo conseguido hasta ahora. "Creo que estamos trabajando en buena línea. Ya se han producido ocho incorporaciones. El mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y se han dado salidas para generar límite. Creo que estamos trabajando para hacer una plantilla competitiva que es lo que todos queremos", afirmó.

No quiso detallar, en ningún caso, qué posiciones intentará reforzar ni el número de las operaciones, pero contó que "nuestra hoja de ruta es llegar con una plantilla competitiva al 1 de septiembre. Las dos primeras jornadas han ido bien. Queremos llegar al 1 de septiembre con la mejor plantilla que podamos tener. Ahora estamos centrados en el mercado pero sin hablar de nombres propios de jugadores que pertenecen a otros clubes. Si hay alguna incorporación antes del sábado, lo inscribiremos", añadía al respecto. José Ignacio Navarro se mostró satisfecho "con el arranque de liga porque tenemos seis puntos de seis posibles, pero aquí lo importante es cómo lleguemos a la jornada 38. El objetivo de la temporada es no sufrir".