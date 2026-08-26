El Sevilla estudia el fichaje de Ratkov

A las oficinas de José Ignacio Navarro llegó el ofrecimiento de Petar Ratkov. Y al Sevilla no le disgusta este delantero serbio de 23 años que mide 1,93. Hay conversaciones entre clubes. Lo que ponen encima de la mesa es una cesión con opción de compra. Su valor de mercado en Transfermarkt es de 9 millones de euros.

Ratkov jugó en su país en el Fudbalski Klub Topolyai Sport Club, de la ciudad de Backa Topola, y marcó 17 goles en 80 partidos. Posteriormente lo hizo en el Salzburgo, que pagó 4,5 millones por este espigado ariete, donde firmó 8 goles en 47 partidos. Y en el conjunto romano solo ha jugado 247 minutos y no ha marcado. Tiene algunas ofertas de la segunda división inglesa, pero al aparecer el Sevilla en escena las ha apartado todas.