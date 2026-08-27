Duro grupo para el Betis en Champions con Arsenal, Borussia y Bayern

Los aficionados béticos tendrán la oportunidad de viajar a Munich, Dortmund, Lille y Bratislava en el regreso del Real Betis a la Champions 21 años después. El conjunto verdiblanco ecibirá en La Cartuja a Oporto, Feyenoord, Arsenal y el Como de Jesús Rodríguez y Assane Diao.

La primera jornada se celebrará entre el 8 y el 10 de septiembre, la jornada 2 entre el 13 y el 14 de octubre, la 3 entre el 20 y el 21 de octubre, la 4 se celebrará los días 3 y 4 de noviembre, la 5 el 24 y el 25 del mismo mes, la antepenúltima, la 6, el 8 y el 9 de diciembre, la penúltima el 19 y 20 de enero de 2027 y la última, la 8, el 27 de enero.