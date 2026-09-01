Stassin y Correia, nuevos jugadores del Sevilla.

El Sevilla pagará 2,5 millones por la cesión de Stassin para la temporada 26-27. En junio del año que viene el club de Nervión dispondrá de una opción de compra de 25 millones de euros, que evidentemente no ejercerá. Se trata de un delantero que puede jugar como nueve y también se desenvuelve bien por detrás de un punta. En el conjunto galo ha firmado 23 goles y ha dado 14 asistencias en 66 partidos.

Y en el caso de Correia, es un extremo portugués que firmó el verano pasado por el Saint-Etienne a cambio de 7 millones de euros, procedente del Gil Vicente de su país. Creció en el Sporting de Portugal y también pasó por las categorías inferiores del Manchester City y de la Juventus. El año pasado disputó 34 partidos de Ligue 1, en los que metió cuatro goles y dio cinco asistencias. También tuvo minutos en Europa League y en Copa de Francia.

Felix Correia ha sido internacional Sub-19 con Portugal y ha pasado por equipos como el Marítimo de su país, el Parma italiano, y el AZ Alkmaar holandés. En el Gil Vicente hizo 15 goles y dio 9 asistencias en 71 partidos y en el Lille, en total, firmó 5 goles y 6 asistencias en 50 partidos.