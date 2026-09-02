Sorpresa final en el Sevilla: Youssouf Fofana

Sobre la bocina, el Sevilla anunciaba al fichaje número 11 para la temporada 26-27: llega cedido del Milan el pivote parisino Youssouf Fofana. Iba a salir al Lyon pero se estropeó la operación y Navarro estuvo atento para pescar en el conjunto milanista esta cesión que le costará un millón y medio de euros. El futbolista francés, de 27 años y 1,85 metros de altura, llega a préstamo sin opción de compra. Es capaz de actuar como pivote defensivo o como mediocentro de más toque y en posiciones algo más adelantadas. Jugó 175 partidos en el Monaco, 88 en el Milan y 41 en el Estrasburgo.