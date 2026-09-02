Cedido por el Milan

Sorpresa final en el Sevilla: Youssouf Fofana

Cuando parecía que Correia y Stassin iban a ser los últimos refuerzos del Sevilla, José Ignacio Navarro tenía reservada la traca final. Al filo de las doce, el club anunciaba la llegada de Fofana para el mediocampo.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Youssouf Fofana
Youssouf Fofana | Agencia EFE

Sobre la bocina, el Sevilla anunciaba al fichaje número 11 para la temporada 26-27: llega cedido del Milan el pivote parisino Youssouf Fofana. Iba a salir al Lyon pero se estropeó la operación y Navarro estuvo atento para pescar en el conjunto milanista esta cesión que le costará un millón y medio de euros. El futbolista francés, de 27 años y 1,85 metros de altura, llega a préstamo sin opción de compra. Es capaz de actuar como pivote defensivo o como mediocentro de más toque y en posiciones algo más adelantadas. Jugó 175 partidos en el Monaco, 88 en el Milan y 41 en el Estrasburgo.

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