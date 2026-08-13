Los nuevos, coinciden: "Objetivo, la permanencia y si puede ser, unas jornadas antes del final"

El nuevo defensa sevillista explicó que "el objetivo principal es tener una temporada tranquila, porque lo han pasado mal las dos últimas temporadas. Así que, llegar a las últimas seis o siete jornadas salvados, sin riesgos". Por su parte, el exportero del Castilla, Fran González, a la pregunta de a qué debe aspirar el Sevilla, afirmó que "igual que ha dicho Julio, el objetivo es ese. Ir mejorando día a día. Obviamente el paso que tenemos que dar con respecto al año pasado es ese".

El guardameta leonés habló de la competencia con Vlachodimos, subrayando que ""es buena para mí. Es un gran portero, fue clave para los objetivos -la permanencia de la pasada temporada-. Me servirá para aprender. Él es cercano y me ayuda". Y respecto al debut liguero del próximo sábado como local ante el Rayo Vallecano, dijo que "el equipo está preparado para sumar los tres puntos este fin de semana".

Por su parte, Julio Díaz afirmó que está muy feliz por haber firmado con el Sevilla. "Cuando te llama un club como éste no hay margen de pensar. Es un equipo grande, con historia. El recibimiento ha sido espectacular", declaró. Y destacó que no le da miedo el reto: "el vértigo no está dentro de mi idea. Estoy capacitado".