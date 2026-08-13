Presentación de Julio Díaz y Fran González

Los nuevos, coinciden: "Objetivo, la permanencia y si puede ser, unas jornadas antes del final"

Dos de los siete fichajes que ha hecho el Sevilla hasta ahora han sido presentados de forma oficial: el portero Fran González y el lateral izquierdo Julio Díaz. Y, preguntados por cual debe ser el objetivo del equipo esta temporada, han coincidido: la permanencia.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

El presidente del Sevilla FC , José María del Nido Carrasco (c), posa con el portero Fran González (i) y el lateral Julio Díaz, durante su presentación hoy jueves en el estadio Sánchez Pizjuán como nuevos jugadores del club sevillano.
El presidente del Sevilla FC , José María del Nido Carrasco (c), posa con el portero Fran González (i) y el lateral Julio Díaz, durante su presentación hoy jueves en el estadio Sánchez Pizjuán como nuevos jugadores del club sevillano. | EFE/Julio Muñoz

El nuevo defensa sevillista explicó que "el objetivo principal es tener una temporada tranquila, porque lo han pasado mal las dos últimas temporadas. Así que, llegar a las últimas seis o siete jornadas salvados, sin riesgos". Por su parte, el exportero del Castilla, Fran González, a la pregunta de a qué debe aspirar el Sevilla, afirmó que "igual que ha dicho Julio, el objetivo es ese. Ir mejorando día a día. Obviamente el paso que tenemos que dar con respecto al año pasado es ese".

El guardameta leonés habló de la competencia con Vlachodimos, subrayando que ""es buena para mí. Es un gran portero, fue clave para los objetivos -la permanencia de la pasada temporada-. Me servirá para aprender. Él es cercano y me ayuda". Y respecto al debut liguero del próximo sábado como local ante el Rayo Vallecano, dijo que "el equipo está preparado para sumar los tres puntos este fin de semana".

Por su parte, Julio Díaz afirmó que está muy feliz por haber firmado con el Sevilla. "Cuando te llama un club como éste no hay margen de pensar. Es un equipo grande, con historia. El recibimiento ha sido espectacular", declaró. Y destacó que no le da miedo el reto: "el vértigo no está dentro de mi idea. Estoy capacitado".

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