COPA DEL REY

El Navalcarnero-Betis se jugará el 12 de noviembre

El Betis ha visto aplazado su partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero, previsto para este miércoles. El encuentro se disputará en la semana del próximo parón liguero, concretamente el jueves 12 de noviembre a las 19 horas.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Varios jugadores del Betis celebran un tanto.
Varios jugadores del Betis celebran un tanto. | Agencia EFE

La RFEF suspendió los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

Al Betis se le presentó la opción de jugar este mismo jueves, 29 de octubre, pero en el club verdiblanco, desde el cuerpo técnico hasta la cúpula, preferían disputar el choque en el parón, aunque tengan que hacerlo sin internacionales. El Betis juega este sábado ante el Málaga en un partido que prevé bastante afluencia de público visitante con las entradas ya adquiridas y retrasar el choque al domingo ocasionaría problemas logísticos, además de menor descanso al equipo, con vistas a la cita de Dortmund del miércoles siguiente.

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