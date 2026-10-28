El Navalcarnero-Betis se jugará el 12 de noviembre

La RFEF suspendió los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

Al Betis se le presentó la opción de jugar este mismo jueves, 29 de octubre, pero en el club verdiblanco, desde el cuerpo técnico hasta la cúpula, preferían disputar el choque en el parón, aunque tengan que hacerlo sin internacionales. El Betis juega este sábado ante el Málaga en un partido que prevé bastante afluencia de público visitante con las entradas ya adquiridas y retrasar el choque al domingo ocasionaría problemas logísticos, además de menor descanso al equipo, con vistas a la cita de Dortmund del miércoles siguiente.