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Miguel Sierra:"Lo importante es ganar da igual el rival que sea"

El jugador sevillista se ha pronunciado tras el partido ante el Ceuta UD que resultó en victoria para los de Nervión. El jugador lleva dos goles en la pretemporada y es una de las esperanzas de García Plaza de cara a la nueva temporada que se avecina.

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Miguel Sierra:"Lo importante es ganar da igual el rival que sea"
Miguel Sierra:"Lo importante es ganar da igual el rival que sea" | Sevilla FC

El canterano rojiblanco se está convirtiendo en uno de los nombres propios de la pretemporada del Sevilla FC. Tras el amistoso frente al Ceuta, Miguel Sierra volvió a certificar su gran momento alcanzando ya dos goles en lo que va de preparación, situándose como un recurso muy a tener en cuenta para un carril derecho falto de efectivos.

El atacante valoró su papel y la dinámica del grupo ante los medios oficiales de la entidad de Nervión, dejando clara la exigencia del vestuario: "Los partidos hay que ganarlos con independencia del rival al que nos enfrentemos". Cuestionado por la acumulación de minutos en estas semanas, Sierra mantuvo un discurso de ambición y compromiso: "Son oportunidades que nos da el club y hay que aprovecharlas al máximo".

Hay previstos 3 amistosos: viernes 31 de julio ante el nec Nimega, domingo 2 de agosto ante el Utrecht y sábado 8 de agosto ante el Bayer Leverkusen.

Tras completar el primer bloque de preparación en territorio nacional y superar el examen estival frente a rivales de diversa exigencia, la plantilla nervionense encara la fase más crítica y exigente de su puesta a punto antes de que eche a andar la competición oficial.

El cuadro hispalense hace las maletas para completar una gira por el centro del continente donde se medirá a tres rivales continentales de envergadura,

1. Primera parada: Examen de ritmo en el Goffsertstadion. El periplo internacional arranca el viernes 31 de julio a las 19:00 horas en los Países Bajos.

El plantel sevillista cruzará espadas frente al NEC Nimega en el Goffsertstadion. Frente a una escuadra neerlandesa caracterizada por la velocidad en sus transiciones y el dinamismo en zonas interiores, el test servirá para comprobar el ajuste defensivo y la efectividad en la presión alta lejos de Nervión.

2. Galgenwaard:

Prueba de fuego táctica ante el FC Utrecht sin tiempo para el descanso en la concentración neerlandesa de Garderen, el domingo 2 de agosto a las 14:30 horas aguarda un duelo de máxima intensidad frente al FC Utrecht en el Stadion Galgenwaard. Ante un histórico de la Eredivisie habituado a disputar plazas europeas, se espera un ensayo de altos vuelos donde el cuerpo técnico comenzará a perfilar de manera nítida el que podría ser el once de gala para el estreno liguero.

3. Cierre de máxima exigencia: El examen de BayArena obligará al conjunto blanquirrojo a ofrecer su versión más solida, competitiva y pulida y mostrar un once que sea más reconocible a lo que vamos a ver esta temporada.

Calendario del tramo final de pretemporada 31 de julio 19:00 NEC Nimega Goffsertstadion (Países Bajos)

2 de agosto14:30 FC Utrecht Stadion Galgenwaard (Países Bajos) 8 de agosto 15:30Bayer Leverkusen Bay Arena (Alemania).

Tras el choque en Alemania, la expedición regresará a la capital hispalense para ultimar los detalles de cara al debut oficial en LaLiga, fijado para el sábado 15 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano.

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