Luz verde a la ilusión europea

El Real Betis inicia su andadura en las eliminatorias en busca de su primera presencia en los cuartos de final de Liga Europa de su historia, y lo hará en el siempre complicado ambiente griego. Los pupilos de Manuel Pellegrini visitan el estadio olímpico de Atenas para medirse en el primer capítulo de los octavos de final a un Panathinaikos que viene de eliminar en el 'playoffs' al Viktoria Plzen en la tanda de penaltis.

Una eliminatoria a la que los verdiblancos llegan en un bache de resultados, después de caer en Liga ante el Getafe el pasado fin de semana y encadenar tres partidos sin lograr el triunfo. Ahora, en territorio griego, donde no han ganado en ninguna de sus dos visitas --un empate y una derrotas-- quiere volver a mostrar su mejor versión, la que le permitió acabar cuarto en la fase liga.

Un partido en el que se espera que Manuel Pellegrini coloque un once más que reconocible de inicio, donde Antony y Ez Abde pongan el desequilibrio por banda. El brasileño, que ha participado en tres goles --dos tantos y una asistencia-- en sus cuatro últimos partidos como titular, es el máximo goleador del equipo en la competición, y afronta el tramo decisivo del curso en plena forma. Además, también se esperan en el once a Marc Roca y Pablo Fornals, ambos suplentes en Getafe.

Enfrente estará un Panathinaikos que viene de encadenar tres triunfos consecutivos en todas las competiciones así como siete duelos sin perder. En clave europea, el conjunto griego sólo ha perdido uno de los cinco partidos que ha jugado como local esta temporada, ante el GA Aegles neerlandés, aunque sólo ha podido celebrar el triunfo frente Sturm Graz con su público.

Eso sí, los resultados a domicilio del conjunto del trébol han sido mejores a domicilio, por lo que el Real Betis no debe relajarse e intentar sacar la mayor renta posible de cara a la vuelta. Y para ello, deberá controlar al centrocampista marroquí Anass Zaroury, máximo goleador de los griegos en la competición y jugador de más talento de la plantilla, así como al delantero griego Andrews Tetteh, que anotó los tres tantos en el 'playoffs' ante el Plzen y ha participado en siete tantos en los últimos seis partidos --cinco goles y dos asistencias--.