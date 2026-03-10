Sangante, tercer fichaje del Sevilla 26-27

El club nervionense ya había intentado en alguna ocasión a Arouna Sangante, pero el Le Havre siempre pedía demasiado dinero para las arcas sevillistas. Así que la dirección deportiva ha esperado a que el central senegalés termine contrato para firmarlo como agente libre. ABC publica que Cordón ya tiene un acuerdo con Sangante para que el 30 de junio se una al Sevilla Fútbol Club a coste cero, firmando hasta 2030. Este central senegalés cumple en abril 24 años y es capitán del Le Havre, sumando esta temporada un total de 22 partidos.

Se trata del tercer fichaje del Sevilla tras el acuerdo alcanzado con Juan Iglesias, que termina contrato con el Getafe, y Patrick Mercado, que llegará tras el Mundial. Este mediocentro creativo de Independiente del Valle, que firmará por cinco temporadas, costará seis millones de euros.