Antony y su cabreo en el derbi: Fiebre y frustración

El extremo paulista, que subrayó que no fue una actitud "contra el beticismo", afirmó a los medios de su club que ha pasado "días muy difíciles, con grandes sacrificios, con dolor" por sus problemas físicos, y que antes del derbi sevillano llevaba "tres días con fiebre".

Una situación que según el brasilño "desconocían todos". Añadió que él sabe "las cosas" que lleva "pasadas" y que cuando se pone "la camiseta del Betis", intenta dar "siempre el cien por cien".

Antony indicó que ahora está "bien y mejorando", aunque no escondió su malestar por el empate ante el 'eterno' rival. En relación al conato de enfrentamiento que tuvo con varios aficionados al final del derbi, aseveró que "la afición, los béticos, saben del cariño" que tiene "por todos".

"Ahí creo que fue un momento más de frustración, por no haber ganado el partido, y también por estar enfadado por estar jugando con fiebre y con dolor. No fue nada contra los aficionados ni contra los béticos, eso nunca, porque todo el mundo sabe que quiero mucho a este club y a la afición", manifestó Antony.

Recalcó que "fue un momento de estar caliente y fui a preguntar" a un grupo reducido de seguidores que le estaban haciendo algún reproche tras haber dejado escapar un 2-0 a favor ante el Sevilla, "pero ya ha pasado", dijo Antony, de 26 años y que suma 11 goles esta temporada, siete en LaLiga y cuatro en la Liga Europa, además de 9 asistencias.

"Aquí todos nosotros dependemos de la afición, porque jugamos por ellos, y lo más importante es que vamos a estar juntos y a conquistar grandes cosas juntos. Cuando terminó el partido, fue un momento de frustración porque íbamos ganando 2-0, estábamos en casa, con la afición haciendo una fiesta muy linda. Ya habíamos empatado con el Rayo cuando deberíamos de haber ganado, y pasó lo mismo en el derbi, que es uno de los partidos más importantes del año", subrayó.

Insistió en que fue "un momento de frustración, de tristeza, por haber dejado escapar estos tres puntos", y explicó que ante el Sevilla hicieron "una primera parte muy buena", pero, al final, salieron "muy tristes y frustrados de este empate".

"Sabíamos de la importancia que tenía el derbi, fue muy duro y muy difícil, pero tenemos que pasar página porque tenemos muchos objetivos por delante", indicó el extremo brasileño, que se siente "muy feliz" por su aportación al Betis y señaló que trabaja "mucho para estar bien y ayudar a todo el equipo".

Para Antony, "más allá de los números" individuales, "lo más importante siempre es el Betis, el equipo está bien y está ganando", al tiempo que se mostró "muy orgulloso siempre" de ponerse "esta camiseta y de representar a todos los béticos".

El internacional brasileño apeló en el último tramo de la temporada a "estar muy concentrados", ya que "vienen encuentros muy complicados y difíciles, y hay que tener la humildad de ir partido a partido y seguir, de mejorar mucho", porque "siempre" van a "seguir dando la vida por el Betis" y van a "pelear hasta el final en todas las competiciones".

"En la 'Europa League' hay que ir paso a paso. Tenemos el objetivo de ser campeones, pero queda mucho por delante y también hay que estar concentrados en LaLiga y en Europa", resaltó el extremo bético, quien avisó de que el domingo les espera "un partido muy difícil y duro" en Getafe, donde deben centrarse en sí mismos para "salir con los tres puntos".