Amrabat dolido porque "se dudó de mi compromiso"

Cabe recordar que el 27 de noviembre se produjo la rocambolesca jugada en la que Isco y Amrabat salen lesionados por una falta de entendimiento. A mediados de diciembre, Amrabat se marcha a la Copa África y al terminar el torneo, el 27 de enero, pasa por el quirófano. Hubo algunos comentarios críticos con el hecho de que no se operara antes y que jugara con Marruecos estando tocado. Y en una entrevista concedida a los medios oficiales del club, el centrocampista marroquí ha explicado que "la gente habló mucho sobre esto en los medios. Ya sabéis que nunca me gusta reaccionar a este tipo de cosas, pero claro, para mi no fue agradable que se dudara de mi compromiso. Creo que una de las razones por las que mi lesión fue un poco más de lo que esperábamos porque intenté forzar para jugar el derbi contra el Sevilla tres días después. Cuando eso no ocurrió, intenté forzar para el partido contra el Barcelona. Así que hice todo lo posible para jugar para el Betis en estos partidos. La lesión no mejoraba, así que tuve que parar. Y luego, lo mismo con la selección nacional. Claro, es mi selección, es la Copa de África en nuestro país... Intenté jugar, hice todo lo posible. Creo que todos vieron que después de dos partidos, forcé y jugué con un poco de dolor. Pero la lesión no me permitió jugar el resto de partidos. Y, por supuesto, estás con tu equipo. Igual que aquí. No puedes abandonarlo. Así que estuve con ellos hasta el final. Y después de la Copa de África tuve que operarme. Desde entonces, trabajo muy duro para volver y ayudar al club, ayudar al Betis. Porque echo de menos a la afición, echo de menos jugar y estoy deseando volver a jugar delante de ellos".

Amrabat también habló de su compañero Isco, el otro damnificado por aquella extraña jugada que terminó en la patada que lesionó a los dos jugadores. "Rezo todos los días por él. Creo que para los dos fue un momento de mierda. Mantuve contacto con él y por supuesto, después de su operación, estando en la Copa de África, le envié un mensaje y le dije que estaba deseando estar con él de nuevo en el campo. Y me dijo que pronto estaremos juntos en el campo. Así que espero que también para él sea muy pronto", declaró.

Terminó su comparecencia mandando un mensaje a la afición del Real Betis. "Quiero pedirle a nuestra afición, como siempre hacen, que nos sigan apoyando, porque son muy importantes para nosotros. El fin de semana pasado, en el derbi, el ambiente fue increíble. Así que espero que podamos recompensarles. Que sigan apoyándonos. Creo que podemos hacer algo muy bueno esta temporada. Todavía queda mucho por jugar. Todavía vienen muchas cosas buenas, así que sigamos juntos y hagamos un final de temporada fantástico, con sorpresa incluida al final", afirmó el internacional marroquí.