Kike Salas: "Lo teníamos para ganar, estaban cagados"

Sale reforzado el Sevilla del derbi, a pesar de conseguir solamente un punto, pero se vio una muy buena imagen en la segunda parte e incluso se fue arriba con 2-2 en los últimos minutos. Es curioso. pero en alguna ocasión en que el Sevilla tenía en la mano un punto y por irse arriba le hicieron gol y perdieron ese punto, Almeyda criticó públicamente esos errores de sus jugadores, porque entendía que un punto, especialmente si es conseguido con un gol cerca del final, hay que guardarlo, pero esta vez tampoco le hicieron caso. Vieron que podían ganar. Si la de Abde del poste toca la madera y se va para dentro, estaríamos diciendo (y posiblemente Almeyda tambien) que para qué se van tan arriba tras conseguir el 2-2 al final del encuentro. Pero si entra la de Akor Adams estaríamos diciendo lo contrario y los jugadores tendrían razón.

El conjunto sevillista está henchido de moral tras ese empate que le sabe a victoria. Y además de los resultados hay que valorar las sensaciones, la imagen del equipo, que tras una mala primera vuelta en la que cosechó 11 derrotas, ha cambiado, ha mejorado y es más competitivo. En esta segunda vuelta solo lleva una derrota, además de cuatro empates y dos triunfos. Lleva ahora mismo 4 partidos sin perder y recibe al Rayo Vallecano el domingo a las seis y media de la tarde.