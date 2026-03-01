Isaac Romero: "Este equipo vuelve a demostrar que nunca se rinde"

"Tenía muchas ganas de que llegara este partido. No es fácil sacar este resultado con un 2-0 en contra. Este equipo vuelve a demostrar que nunca se rinde", recalcó en declaraciones a DAZN el atacante de Lebrija.

Sobre su gol, el canterano sevillista dijo que en esa jugada habló "lo justo y necesario con Nema" Gudelj para que se la dejara y le pegó al balón "con el alma, con todo" lo que lleva "dentro, y gracias a Dios ha acabado entrando".

Preguntado por el cambio de su equipo tras el descanso, Isaac indicó que comentaron en el vestuario que ya habían "demostrado" que si estaban "todos juntos y concentrados", habían "podido levantar cualquier partido".

"Hemos dejado todo lo que teníamos cada compañero y ha salido bien, aunque para mí y para el equipo hemos merecido hasta algo más que el empate", subrayó el delantero sevillano.

También expresó su apoyo al punta nigeriano Akor Adams, que se marchó triste del campo por haber errado en el tiempo añadido un remate que les podía haber dado los tres puntos, y dijo que "no tiene por qué estar triste, ha trabajado muy bien, ha hecho todo lo que ha podido y tiene que estar contento por este punto tan valioso".