Javi Martínez saborea "una sensación dulce"

Comentó que "al descanso íbamos 2-0 abajo y la situación no era fácil. Tras el empate hemos tenido alguna opción más que ellos para ganar el partido, pero ellos también tuvieron esa posibilidad y hay que valorar ese punto. El sentimiento al descanso era que confiábamos en dar la vuelta, porque creíamos que habíamos tenido el control. Nos faltaron algunas cosas y tuvimos dos errores que nos habían costado muy caros, pero la idea era continuar por ese camino, con pequeños matices a través de los cambios, pero seguir por esa línea que creíamos que nos iba a dar estabilidad en el partido y posibilidad de meternos en él, como así ha sido". El técnico sevilano explicó que "es importante valorar ese punto en el tramo final, porque no era fácil tal y cómo estaba la cosa en el descanso".

Los cambios en el segundo periodo fueron clave para la reacción, especialmente la entrada de Oso y Ejuke. "Queríamos conseguir hacer más daño al Betis cuando llegábamos cerca del área. En el segundo tiempo desde el inicio por ambas bandas y con Akor por el carril central, hemos generado mas peligro, y eso lleva al rival a dar un paso atrás, a tener más dudas, y a nosotros tener mas confianza. Esa diferencia, que Oso y Ejuke nos han permitido hacer más daño, ha sido la que poco a poco nos ha hecho ir imponiéndonos y seguir con ese control, siendo más dañino en los últimos metros", aseguró.

Martínez llegó a pensar en que lograrían ganar y completar la remontada. "Ojalá hubiésemos hecho ese 2-3, pero la reacción es importante y nos refuerza, porque llevamos tiempo construyendo esto. Llevamos varias situaciones así, tanto en casa como fuera. Empatando partidos que parecían perdidos. Eso muestra que estamos más regulares, que no perdemos esa creencia de que podemos seguir en el partido, puntuar o ganar", comentó.

Del papel de los canteranos, valoró que "Isaac venía con menos minutos, pero Kike ha hecho un partido extraordinario, Oso, Juanlu, Carmona... todos están dando su mejor nivel en un momento complicado. Estamos muy orgulloso de ellos y del resto. Quiero destacar a Azpilicueta, que me ha parecido espectacular".