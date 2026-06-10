Guridi, primer fichaje del Sevilla 26-27

El centrocampista Jon Guridi se ha comprometido para fichar como agente libre con el Sevilla hasta junio de 2028. Guridi, de 31 años, se formó en la cantera de la Real Sociedad, con cuyo primer equipo debutó en la campaña 2016-2017, militó durante año y medio cedido en el Mirandés y fichó en 2022 por el Alavés, con el que ha disputado en cuatro campañas 148 partidos oficiales, en lo que ha marcado siete goles y ha repartido seis asistencias.

La entidad de Nervión destacó en su web que "el nuevo jugador sevillista compartió vestuario en Vitoria con el técnico blanquirrojo, Luis García Plaza, donde fue un jugador clave para el ascenso a Primera división y durante la temporada y media que el entrenador estuvo en la capital vitoriana".

Se trata del tercer futbolista con la carta de libertad que incorporará la próxima temporada el Sevilla, que con anterioridad ya había atado al lateral diestro del Getafe Juan Iglesias y al central senegalés Arouna Sangante, procedente del Havre AC francés, ambos acuerdos verbales alcanzados por el anterior director deportivo, Antonio Cordón. Son dos fichajes que aún no se han hecho oficiales, así como queda la duda de qué ocurrirá con el principio de acuerdo alcanzado con Independiente del Valle para firmar a Patrick Mercado, que se ha roto hace poco la rodilla.