García Plaza: "Nos hacen falta más jugadores"

El entrenador sevillista ha descatado que "el objetivo este años debe ser no sufrir tanto. Con el presupuesto que manejamos debe ser ese. Estoy convencido de que saldrán las cosas bien, sabiendo lo que somos, uno de los clubes más importante de LaLiga y de Europa pero que tenemos que luchar por lo que tenemos que luchar ahora, porque el año pasado ya dio en el palo y salió... Hay que ser realistas, el Sevilla FC volverá a ser lo que es, no tengáis dudas, pero ahora mismo hay que ser realistas". Plaza ha insistido en que "iba a venir un comprador e iba a meter 120 millones para hacer una plantilla competitiva. Pues para mí, cero".

Ha reiterado en varias ocasiones que "hacen falta más jugadores, sobre todo de mediocampo hacia arriba. Me acuerdo de gente del año pasado: Gudelj, Mendy, Sow, que participaban… pués ahí solo ha venido uno, Guridi. Arriba igual. Mediocampo, arriba, bandas…. Necesitamos a gente. Sabemos que el mercado es complicado para nosotros y hay que esperar. Nos hacen falta jugadores. Cualquiera que vea la plantilla lo ve".

De cara al partido ante el Rayo Vallecano "tenemos solo 17 profesionales, dos de ellos porteros, y varios son debutantes en la categoría o llevan seis meses en primera. Completaremos la lista con jugadores del filial. Necesitamos un gran ambiente para que los jóvenes se sientan arropados".

García Plaza habló del rival, subrayando que "se conocen muy bien. Entre ellos juegan de memoria. Tenemos que hacer un gran partido y estoy convencido que lo vamos a hacer. En defensa no han cambiado mucho pero sí han cambiado la estructura de ataque. Podemos hacerles daño con nuestras cualidades". Sobre los siete fichajes, el técnico explicó que "Robbie acaba de llegar, está en periodo de conocer a sus compañeros aunque ya chapurrea castellano. Creo que nos va a dar cosas buenas. Todos los fichajes están bien, algunos mas rodados porque llegaron antes. Son perfiles diferentes, con más experiencia en España, aunque al final hemos recurrido al extranjero porque el de la liga, incluso en Segunda, es un mercado difícil, las cantidades que piden son inalcanzables para este Sevilla".