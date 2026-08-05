García Plaza fija el objetivo: "No sufrir"

El entrenador madrileño ha explicado en los medios del club que "se van cumpliendo los objetivos que queremos, a nivel de forma física, conceptos y, sobre todo, que no hemos tenido problemas de lesiones, ni de sobrecargas, etc. Tenemos una plantilla corta aún pero queda un mes de mercado".
Sobre el liderazgo en el vestuario, ha sido claro: "Yo dije que nombraba dos capitanes y nombraré otro más cuando acabe el mercado. Kike (Salas) y Gaby (Suazo) son dos ya. Ellos nombrarán a otros tres. Respetando a Marcao, que es capitán también. Kike tiene que dar ese paso adelante ya. Es un chaval que estamos encantados con él, representa cantera, implicación, humildad, ganas de aprender... Representa muchos valores importantes".
Ya queda poco para el estreno ante el Rayo del día 15 y el míster tiene "muchas ganas de que llegue el día del Rayo Vallecano. En cuanto pase el Bayer es todo Rayo. Ya les estamos soltando alguna cosita de ellos. Espero ver el templo a tope, el manicomio instaurado. Son tres puntos igual de importantes que los del año pasado. El sábado a las 21.30 tenemos que estar juntos y ojalá demos un paso adelante con tres puntos. El calendario al principio es duro, por eso tenemos que empezar bien. Estoy seguro de que no vamos a defraudar ni nosotros ni la afición. El Sevilla es de los clubes más importantes de España y de Europa. El orgullo que tiene que ser animar al Sevilla es grandísimo. Estamos en un momento de dificultad como club, lo tenemos claro, pero volverá. Estamos confundidos si vendemos que es este año. No sufrir es un paso adelante. Hemos tenido que vender para poder inscribir. Yo no vendo ese discurso, soy realista. Yo seré el primero que diga cuándo es el objetivo más alto, pero ahora mismo lo más importante es no padecer. Y para eso necesitamos a la gente y que se vea un equipo comprometido, y de eso me encargo yo. Se van a dejar todo, se lo voy a exigir. Va a ser una gran temporada".