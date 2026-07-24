Sevilla FC

Gabriel Suazo, "la tranquilidad es lo que más se busca"

Gabriel Suazo, lateral del Sevilla FC, atendió a los medios en la zona mixta tras el partido amistoso disputado ante el Córdoba CF. Los hispalenses terminaron imponiéndose en la tanda de penaltis, aunque el encuentro dejó una sensación bastante agridulce.

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Suazo disputando un balón con Carracedo
Gabriel Suazo, "la tranquilidad es lo que más se busca" | ABC

El internacional chileno declaró ante la prensa: "Tenemos cada vez más claro qué es lo que el entrenador quiere. El objetivo es darle tranquilidad al aficionado, estar en una zona que nos dé calma y, a partir de ahí, dejar al Sevilla donde debe estar".

El defensor sevillista también hizo mención a la importancia de entenderse en la banda con Oso: "Somos perfiles muy distintos, pero nos entendemos muy bien; me encanta jugar con él". Cabe recordar que Oso, quien destacó notablemente en el tramo final de la pasada temporada, ha sido ovacionado por la afición con cánticos de "Oso quédate", los cuales avivan los rumores sobre una posible salida del jugador hispano-argentino del conjunto de Nervión.

Gabriel Suazo no fue cuestionado sobre el futuro de su compañero, aunque sí por la responsabilidad de portar el brazalete de capitán: "Orgullo es la palabra que mejor lo describe. Me siento muy honrado de representar a esta institución y de luchar por este escudo y por esta afición, que me trae recuerdos de mi pasado en Colo-Colo".

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